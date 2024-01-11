خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر minha.anem.dz

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر واحدة من أبرز المبادرات في مجال الرعاية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها في البلاد، حيث تهدف إلى تقديم دعم مالي شهري للنساء اللاتي لا يعملن، سواء كن أرامل أو مطلقات أو غير متزوجات، ويتراوح عمرهن بين 18 و 40 عامًا وتبلغ قيمة المنحة شهريًا 20 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، ويتم صرفها لمدة عامين، ويمكن تمديدها لعامين آخرين إذا كانت المستفيدة لا تزال مستوفية للشروط.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024 يُعتبر خطوة رائعة نحو تحسين جودة حياة النساء الجزائريات. فهذه المنحة تمنح الفرصة للنساء ذوات الإقامة الثابتة للحصول على دعم مالي يمكنهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية، مثل تأمين الطعام والحصول على الملابس الضرورية، بالإضافة إلى دعم تعليم أطفالهن ويتيح لك التسجيل في منحة البطالة بسهولة حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل:

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

اختر خيار “منحة البطالة للمرأة” من القائمة المتاحة.

حدد مكان إقامتك والولاية التابعة لها.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة.

قدّم جميع المستندات المطلوبة بشكل كامل.

انقر على خيار “إرسال” لإتمام عملية التسجيل.

تأتي المنحة المخصصة للمرأة الماكثة كجزء لا يتجزأ من برنامج الدعم الاقتصادي، حيث يشمل برنامج البطالة الأساسية التي تصل قيمتها إلى 15 ألف دينار ويتعين على المرأة الجزائرية المهتمة بالتقديم الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة لضمان تسجيلها بنجاح والاستفادة الكاملة.