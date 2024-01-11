مرتب يوصل لـ 6500 جنيه وبمكتب.. تحديد شروط وظائف البريد المصري 2024 + موعد التقديم رسميًا

في إطار مساعدة الحكومة المصرية للشباب وتوفير فرص عمل لهم قام البريد المصري بالإعلان عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة بدءًا من شهر يناير الجاري 2024 وسيكون التقديم إلكترونيًا، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على وظائف البريد المصري، وشروط التقديم، تابعوا معنا.

لينك التقديم على وظائف البريد المصري

قام البريد المصري بتوفير عدة فرص عمل للشباب وسيكون التقديم مفتوحًا بدءًا من يوم 18 يناير من خلال الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

يتوفر في البريد المصري عددًا من الوظائف الشاغرة وهي:

وظيفة أخصائي مكتب بريد.

وظيفة أخصائي بريد محام.

وظيفة أخصائي خدمة عملاء.

وظيفة مهندس كهرباء.

وظيفة مهندس ميكانيكا.

وظيفة مهندس تخطيط نقل.

وظيفة مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة.

وظيفة مهندس ميكانيكا السيارات.

وظيفة مهندس تشغيل وسائل النقل.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري

هناك عدة شروط للتقديم في وظائف البريد المصري وهي على النحو التالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة مصري الجنسية. لابد أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. أن يكون المتقدم لم يسبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره مدة أربع سنوات. ألا يقل سن المتقدم عن 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان. ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد على الأقل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الشاغرة بالبريد المصري

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف الحكومية تكون على النحو التالي: