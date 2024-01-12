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“بعد تطبيقها رسمياً” كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 في مصر عبر موقع التأمينات الاجتماعية
مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية نلاحظ أن هذا يتطلب وبكل تأكيد أن يكون هناك زيادة في المقابل في كافة مصادر الدخل، سواء كانت الرواتب أو أصحاب المعاشات، وذلك لأن المعاش يعتبر هو مصدر الدخل الوحيد لهم، وأثناء وصول الفرد منهم إلى سن التقاعد يصبح غير قادر على العمل مرة أخرى، وبناءا على هذا قامت الحكومة المصرية بأخذ قرارها بخصوص زيادة نسبة المعاشات في مصر.
زيادة المعاشات 2024 في مصر
يرغب كافة المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية وخاصة أصحاب المعاشات معرفة زيادة المعاشات 2024 في مصر، وهل هذا الخبر صحيح أم لا، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل الوزارة كالتالي:
- في الفترة الأخيرة لاحظنا أن الحكومة المصرية قد نظرت بعين الرأفة إلى كافة أصحاب المعاشات، حيث تم تطبيق قرار سيادة رئيس الجمهورية فيما يرتبط بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
- وقد قامت النقابة بالإعلان أن هذه الزيادة أصبحت جاهزة للصرف لجميع أصحاب المعاشات من يوم 1 يناير لهذا العام، واستمر موعد الصرف نحو 6 أيام بشكل متتالي، ويتم صرف هذا المبلغ بواسطة جميع فروع البريد المصري ومنافذ شركة فوري، وذلك بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي المرتبطة بالبنوك، وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي الموجودة في الجمهورية.
كيفية الاستعلام عن قيمة المعاشات لعام 2024
يوجد العديد من الخطوات الضرورية التي لابد من اتباعها من قبل المواطنين المصريين وخاصة أصحاب المعاشات ليتم الاستعلام عن قيمة المعاشات لعام 2024، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
- في الخطوة الأولى لابد من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
- في الخطوة التي تلي ذلك ينبغي الضغط على زر الخدمات التأمينية الموجود أمامك على شاشة الهاتف المحمول.
- بعد ذلك يتم الضغط على زر استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.
- يجب إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها والتي يكون أهمها الرقم القومي الخاص بك.
- في النهاية ينبغي النقر على زر الاستعلام لتتم عملية الاستعلام بنجاح وتظهر جميع المعلومات التي ترغب في معرفتها.