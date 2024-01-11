شاهد مباريات المنتخبي العراقي مجانًا عبر تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2024

قناة العراقية الرياضية حازت على إقبال كبير بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس أمم أسيا 2024، حيث تعد من القنوات التي يمكن من خلالها مشاهدة مباريات المنتخب العراقي، خاصة بعد إجراء تحديث جديد على تقنيات بث القناة، لتقديم أفضل جودة وأنقى صوت، بعد زيادة أعداد المشاهدين بها من العراق وبكافة الدول العربية، فقد استطاعت خلال فترة قصيرة أن تكون من أبرز القنوات الرياضية والمفضلة لدى الكثير من عشاق كرة القدم، وذلك لأنها تعمل على إذاعة الكثير من المباريات المتنوعة، بالإضافة إلى أنها تعمل على بث مباريات السلة والكرة الطائرة، سوف ننقل لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بالقناة.

تردد قناة العراقية الرياضية الجديد 2024

تعمل إدارة القناة على تقديم احدث الاخبار المتنوعة في كافة المجالات بشكل سريع ومن مصادر موثوقة، كما تهتم القناة بعرض مختلف البرامج الثقافية والتراثية أيضًا، بالإضافةً إلى عرض البرامج الترفيهية ونقل كافة مباريات كرة القدم في مواعيدها، ويتم كل ذلك بشكل مجاني تماما، على المستوى المحلي والعالمي، لذا يمكن ضبط تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024 على القمر الصناعي النايل سات عبر الترددات التالية:

تردد القناة: 12562.

اسم القناة: العراقية الرياضية.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الرياضية العراقية الجديد 2024 علي عرب سات

تردد القناة: 10850 – 11747.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل تردد القناة على أجهزة الريسيفر

يمكنك ضبط القناة من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية: