التسجيل في منحة رمضان 2024 في الجزائر interieur.gov.dz

تنال مبادرة التسجيل في منحة رمضان 2024 في الجزائر اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة الجزائرية المتواصلة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة، وتوفير حياة كريمة لهم وتبلغ قيمة المنحة 20 ألف دينار جزائري شهريًا، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي، وتمتد لمدة عامين ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من هذه المنحة التسجيل إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية الجزائرية، أو من خلال مكاتب البريد.

التسجيل في منحة رمضان 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن فتح باب التقديم لمنح رمضان 2024، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاح لجميع المواطنين الجزائريين الذين تنطبق عليهم الشروط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الجزائرية.

النقر على أيقونة “العمليات التضامنية”.

اختيار “منح رمضان 2024”.

ملء استمارة التقديم الإلكترونية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

الضغط على زر “إرسال الطلب”.

شروط الحصول على منحة رمضان 2024 في الجزائر

حددت الحكومة الجزائرية، مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة للحصول على منحة رمضان 2024، والتي تأتي على النحو التالي كما هو موضح: