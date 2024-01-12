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موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024 والاستعلام عن قيمة المعاش عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي
دائما ما تحرص وزارة التضامن الإجتماعي على مساعدة ومساندة كافة المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية من خلال برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته في السنوات الأخيرة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ومع اقتراب استحقاق المعاش المخصص من برنامج تكافل وكرامة يتساءل المواطنين المصريين عن موعد صرف المعاش.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة
يوجد العديد من الأسر محدودة الدخل في جمهورية مصر العربية، وبعض الأسر الفقيرة، وهو الذين يتساءلون عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة، حيث يرغبون في معرفة الموعد بالتحديد، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:
- قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف كافة معاشات تكافل وكرامة وهو يوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير الحالي.
- وأكدت على زيادة الأسر المستفيدة من الدعم المالي الذي يتم تقديمه ليصل إلى 5,2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري.
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
توفر وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بعض الخطوات السهلة والبسيطة ليتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لجميع المواطنين المصريين، وهذه الخطوات تتمثل جميعها في النقاط التالية:
- في البداية لابد على جميع المواطنين الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
- في الخطوة التي تلي ذلك قم باختيار برنامج تكافل وكرامة.
- بعد ذلك قم باختيار الفرد المستحق لمعاش تكافل وكرامة بالاسم الرباعي.
- بعدها يقوم الفرد المستفيد من معاش تكافل وكرامة باختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
- يجب تدوين رقم الهاتف المحمول الخاص بالشخص المستحق من معاش تكافل وكرامة.
- بعدها قم بالضغط على زر الإستعلام.
- في النهاية سوف تظهر كافة البيانات التي يرغب الشخص المتقدم الإستعلام عنها.