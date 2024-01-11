فرصة للتوظيف في البنك الأهلي بعد التدريب.. فما هي شروط التسجيل في برنامج رواد الأهلي؟

يشغل البنك الأهلي السعودي دوراً رئيسياً في دعم رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، حيث يعتبر أكبر ممول مؤسسي في تلبية تطلعات مشاريع رؤية 2030، وقد أعلن البنك الأهلي السعودي مؤخراً عن انطلاق فترة التقديم لبرنامج “رواد الأهلي” بالتعاون مع جامعة هارفارد وشركة كابلان، وهو البرنامج الذي ينتهي بفرصة التوظيف ويمتد لمدة عام كامل، يستهدف البرنامج خريجين حاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير في مجالات متنوعة، وإليكم التفاصيل.

شروط التسجيل في الدورة التدريبية المقدمة من البنك الأهلي

يحدد البنك الأهلي مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين توفيرها للتأهل لبرنامج “رواد الأهلي”، تأتي هذه الشروط على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون حديث التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة، وأن يكون قد تخرج من جامعة سعودية أو دولية معتمدة من وزارة التعليم السعودية يتعين على المتقدم أن يكون ملتزماً بالتفرغ الكامل خلال فترة البرنامج، دون أي ارتباط بعمل آخر، سواء كان بدوام كامل أو جزئي يجب على المتقدم أن يتقن اللغة العربية واللغة الإنجليزية بشكل جيد يشترط على المتقدم أن يكون على استعداد للانتقال إلى الرياض خلال كامل فترة البرنامج يجب على المتقدم أن يجتاز بنجاح جميع مراحل المقابلات والاختبارات المطلوبة.

كيف يمكن التقديم في برنامج رواد الأهلي؟

للتقديم في برنامج “رواد الأهلي”، يرجى زيارة الرابط الرسمي، ثم قم بقراءة جميع التفاصيل المتعلقة بالبرنامج بعناية، ثم انقر على زر “قدم الآن” الموجود في أسفل يمين الصفحة، وبعدها إما قم بإدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور، أو قم بالتسجيل في حالة عدم وجود حساب لديك في الأهلي السعودي، واتبع التعليمات المقدمة لإتمام عملية التسجيل.