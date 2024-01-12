الاستعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 وشروط استحقاق الدعم

أصبحت أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لعام 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها العديد من المواطنين في العراق، وذلك لرغبتهم في معرفة الأسماء التي سوف تحصل على الدعم الذي تقوم بتقديمه الحكومة العراقية لجميع مواطنيها العراقيين الذين يستحقون الدعم من الأسر محدودي الدخل، حيث تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل مستمر على مساعدة المواطنين في عيش حياة كريمة.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

العديد من المواطنين العراقيين في بحث دائم عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، حيث يرغبون في معرفة الأشخاص المستحقين للدعم، ويتم ذلك من خلال استخدام منصة مظلتي الإلكترونية التي تعتبر واحدة من أفضل المنصات الموجودة في العراق، ويمكن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الآتي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

في الخطوة التي تلي لابد من اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يجب كتابة اسم المستخدم ورقم الهاتف المحمول، ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

بعد ذلك يتم النقر على زر الاستعلام.

بعدها سوف يظهر كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي لابد من وجودها في كافة الأشخاص المتقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، وهذه الشروط هي: