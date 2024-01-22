رسميا 1000 كوينز مجانا ببلاش تحديثات الإثنين ميسي 105 باكدج هنري راجع 102 وهدايا كثير+جوايز اي فوتبول 2024

منذ دقائق كشفت شركة كونامي طريقة رسمية للحصول علي كوينز وهدايا مجانية، وذلك مع تحديث الخميس الذي نال عدد كبير من عمليات البحث في الاونة الاخيرة، وذلك نظراً لطلب لجمهور من تسهيل مهام اللعبة بسبب صعوبة الحصول علي كوينز رسمي، فقررت شركة كونامي الاحتفال براس السنة الجديدة والعام الجديد وذلك بطريقتها الخاصة، مع تحديث يوم الخميس والاثنين استطاعت شركة كونامي توفير العديد من البكجات الاسطورية والبكجات الاسبانية المعروفة، والجدير بالذكر ان شركة كرامي لم تكتفي فقط بتوفير العديد من الكوينزات المجانية بطرق مختلفة، الا انها وفرت للمستخدمين العديد من عملات الجي بي الشهيرة وذلك ايضاً بصورة مجانية دون الحاجة للدخول في عمليات البحث والشراء فقط بخطوات بسيطة كالآتي:-

طريقة الحصول علي كوينزات مجانية في لعبة اي فوتبول تحديث الخميس

دائماً ما تنشر شركة كونامي العديد من التحديثات الجديدة التي تلهم عقول الشباب و التسارع للحصول علي اكبر قدر من العملات الذهبية لشراء العديد من اللاعبون المتميزون بشدة، وفي تحديث الخميس وفرت شركة كونامي عدد وفير من العملات الذهبية المجانية التي سوف تساعد اللاعبون علي المنافسة بصورة افضل، كما ان المستخدم يمكنة بعد ذلك شراء العديد من الازياء المميزة وتطوير المدربين والفنيين.