داونلود أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf | اسماء المشمولين موقع وزارة العمل الدفعة الأخيرة pdf

تقدم العراق الرعاية الاجتماعية والدعم لمواطنيها محدودي الدخل لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، لهذا يبحث الكثيرون عن أسماء الرعاية الاجتماعية، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وشروط الحصول على الدعم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك عدة شروط حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بصفة مستمرة في العراق ولا يغادرها.

ضرورة ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

ضرورة ألا يكون لدى المتقدم أملاك أو أصول بقيمة عالية، أو أي حسابات بنكية.

ينبغي ألا يكون ليس لديه وظيفة ثابتة يحصل من خلالها على دخل شهري ثابت.

ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية.

أن يكون المتقدم من الأشخاص الذين يعانون من أمراض صحية تمنعهم من العمل.

يجب أن يقوم المتقدم بإضافة جميع الوثائق والمستندات اللازمة، وتسجيل البيانات بطريقة صحيحة عبر منصة مظلتي.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكن للمواطنين بالعراق الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي الإلكترونية عن طريق إتباع الخطوات التالية: