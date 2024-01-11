“بطارية عملاقة وشاحن سريع” تعرف على أبرز مواصفات هاتف Oppo reno 11 5g الجديد

يعد هاتف Oppo Reno 11 5G هو أحدث هاتف متوسط طرحته شركة أوبو من بين سلسلة الرينو، كما تم تصميمه بشكل مميز وشيك وتم صنع الشاشة OLED بشكل كيرف بدقة FHD+ بمقاس 6.7 بوصة، كما يدعم الجهاز معالج Dimensity 7050 ويتميز بوجود كاميرا خلفية رئيسية سعة 50 ميجا بيكسل ويتميز بوجود كاميرا مخصصة للبورتريه بسعة 64 ميجا بيكسل، ويتميز ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير لذا فإنه يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط .

مواصفات هاتف Oppo reno 11 5g

يتميز الهاتف بالعديد من المزايا التي جعلت مميز بين مجموعة الهواتف المطروحة في السوق المحلي للهواتف الذكية خاصةً بالعام الجديد، ومن أبرز مواصفاته:

يدعم الهاتف خاصية مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب والبوصلة.

تأتي السماعات الخارجية بصوت ستيريو .

كما يدعم تعلية الصوت من خلال خاصية الـ Ultra Volume Mode حتى 300% وهو زيادة عن المعتاد

كذلك يأتي منفذ الـ USB من نوع Type C، بالاضافه إلى إنه يدعم الـ OTG .

تم تصميم الهاتف ليعمل بنظام اندرويد 14، كما يوجد خلفية أوبو الحديثة الـ ColorOS 14 .

كما يتوفر الهاتف بألوان زاهية وجميلة مثل الأخضر والرمادي .

علاوة على ذلك فإنه يتميز بوجود ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .

تعمل شبكة الواي فاي في الجهاز بترددات الـ a/b/g/n/ac/6.

بالإضافة إلى خاصية الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

كذلك يمكن تشغيل البلوتوث بإصدار 5.3 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD .

كما يدعم الهاتف خاصية الموقع الجغرافي الـ GPS، وأنظمة الملاحة المختلفة مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

يتميز بوجود أكثر من وسيلة للأمان والحماية مثل مستشعر البصمة.

كما يأتي مدمج بالشاشة الذي يدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف باستخدام الوجه.

عيوب موبايل Oppo Reno 11 5G

بالرغم من مميزاته المتنوعة والمختلفة إلا إنه يحتوي على بعض العيوب البسيطة هي: