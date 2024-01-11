خبر زي السكر.. علاوة سنوية 7% للموظفين + الوزارة نكشف شروط الحصول عليها

حرصًا من الحكومة المصرية على الموظفين والعاملين بها في القطاع الحكومي فقد أعلنت عن علاوة سنوية 7% للموظفين بداية من العام الجديد 2024، ومن خلال هذا المقال سنلقي الضوء على كل ما يتعلق بالعلاوة السنوية للعاملين والموظفين بالقطاع الحكومي وقيمة الزيادة لكل مؤهل من خلال هذه الفقرات، تابعوا معنا.

موعد صرف العلاوة السنوية للعاملين والموظفين

ينص قانون على صرف علاوة سنوية 7% للموظفين وللعاملين بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية خلال النصف الأول من يوليو التالي لانقضاء مدة عام من تاريخ العمل بالوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من أجره.

علاوة سنوية 7% للموظفين

وطبقًا لقانون العمل يتم تحديد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ) المرفقة بهذا القانون.

يعتبر العامل مستحقًا للأجر بدءًا من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة ففي هذه الحالة يعتبر مستحق للأجر من تاريخ تعيينه. إذا حصل الموظف على مؤهل أعلى خلال فترة خدمته يتم منحه في هذه الحالة حافز تميز علمي، فإذا حصل على درجة الماجستير أو دبلومتين من الدراسات العليا، كما يمنح العامل درجة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. يكون حافز التميز العلمي علاوة سنوية 7% للموظفين من الأجر الوظيفي ويكون على النحو التالي:

25 جنيه شهريًا لمن يحصل على مؤهل علمي متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيه شهريًا إذا حصل الموظف على مؤهل عالي.

75 جنيه شهريًا إذا حصل الموظف على دبلومة مدة دراستها سنتين دراسيتين.

100 جنيه شهريًا إذا حصل الموظف على درجة الماجستير.

200 جنيه شهريًا إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه.

وتنص المادة 40 على ضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى أجر الموظف الأساسي.