“أعلى عائد” أحصل على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024 بعائد 27% بعد صدورها

في الفترة الأخيرة بعد أن تم الإعلان عن أعلى عائد لشهادات البنوك وخاصة البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة، والتي تم العمل على البدء في شرائها من يوم الإثنين الموافق الذي كان يوافق يوم 8 يناير لعام 2024 في كل الفروع المرتبطة بالبنوك، ليستطيع أي مواطن مصري من العمل على شرائها بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات الهامة التي يحددها البنك.

شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024

الجميع من المواطنين المصريين في بحث دائم عن شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024، بعد أن تم الإعلان عنها، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

من المتوقع أن يقوم البنك الأهلي المصري قريبا بالإعلان عن إصدار جديد استثمار تقدم عائدا قد يصل إلى 30%، وذلك يكون بديل لشهادات ال25% التي اختتمت مدتها في نهاية العام الماضي، وشهادة ادخار البنك الأهلي 2024 هذه الشهادة تتميز بعائد ثابت أثناء مدتها الزمنية التي تبلغ ثلاث سنوات، مع الحد الأدنى لعملية الشراء 1000 جنيه، ويتم صرف العائد الشهري بنسبة 19%، حيث يتم صرفه شهريا، وذلك يوفر للأشخاص المستثمرين دخل مستمر.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة ذات العائد المتغير، تتميز الشهادات الخاصة بالبنك الأهلي الجديدة ذات العائد المتغير الذي يتكيف مع التغيرات في السوق المالي، وتستمر مدة الاستثمار في هذه الشهادة لثلاث سنوات، ويبدأ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، حيث يبلغ العائد في العام الأول نحو 22% ثم ينخفض لنحو 18% في العام الثاني ويبلغ 16% في العام الثالث.

شهادة ادخار القمة من بنك مصر 2024، هذه الشهادة تأتي مع مدة استثمار تستمر لثلاث سنوات، ويكون الحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه، وتتميز هذه الشهادة بسعر فائدة ثابت.