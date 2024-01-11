 اعرف الآن..موعد حفل افتتاح كاس أسيا 2024 والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر ضد لبنان اليوم

موعد حفل افتتاح كاس أسيا 2024، والتي تقام في قطر بدا من يوم 12 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل والتي يشارك بها أقوي المنتخبات الأسيوية والعربية ، وتقام أول المباريات بين الدولة المضيفة قطر ضد منتخب لبنات وتلعب المباراة على ملعب لوسيل عقب انتهاء حفل الافتتاح والذي يبدأ قبل موعد مباراة بنصف ساعة، واليك جميع التفاصيل المتعلقة بموعد حفل افتتاح كاس اسيا وموعد مباراة قطر ضد لبنان.

موعد حفل افتتاح كاس أسيا 2024

يبدأ حفل افتتاح كاس أمم أسيا والذي يوافق يوم الجمعة 12 يناير 2024 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت قطر والمملكة العربية السعودية وفى تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الإمارات وينقل عبر قنوات بى ان سبورت وقناة و الرياضية السعودية، ومن ثم تبدأ مباراة في الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية وقطر والثامنة يتوقيت دبى.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد لبنان

سوف تذاع مباراة كاس أمم اسيا على قنوات الرياضية السعودية وقناة بى ان سبورت أسيا الجديدة وعلى قناة الرابعة العراقية وهو القناة المفتوحة التي تنقل جميع المباريات مجانا عبر ترددها التالي:

اسم القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11334.

الاستقطاب هو H.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5.

beIN كأس آسيا 1

التردد: 10810

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

beIN كأس آسيا 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

beIN كأس آسيا 3 الإنجليزية HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

اس اس سي سبورت 1

التردد : 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح : 3/4

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