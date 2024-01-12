وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر 2024 بجميع المحافظات

يتساءل قطاع كبير من طلاب وطالبات المدارس الثانوية العامة وأولياء أمورهم خاصة بعد مرور ثمانية أسابيع من العام الدراسي الحالي عن الموعد المحدد لامتحانات الثانوية لعام 2024، وذلك ليكونوا على علم بها، و يستعدون للامتحانات والبدء في مراجعة المقررات الدراسية في الوقت الملائم.

موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر

يتساءل العديد من المواطنين وخاصة الطلاب والطالبات عن موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر، حيث يريدون معرفة الموعد ليكونوا على أتم الاستعداد لهذه الاختبارات، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل وزارة التربية والتعليم كالتالي:

تم تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 التي اعتمدها وزير التربية والتعليم رضا حجازي وهو موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، طلاب الصف الثالث الثانوي، والتي تبدأ من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو 2024.

ولكن في نفس الوقت لم يتم تحديد الموعد المحدد لانتهاء امتحانات الثانوية العامة من قبل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ولكن طبقا للأعوام السابقة فإن امتحانات الثانوية العامة في العادة تستمر لمدة شهر فقط، لذا فمن المحتمل أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة في يوم 13 من شهر يوليو لهذا العام.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024

جميع الطلاب والطالبات في جمهورية مصر العربية يرغبون في معرفة تفاصيل الامتحانات وكيف ستكون، وكان الرد عليهم كالتالي: