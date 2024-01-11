هسـا تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 تبعًا لقرارات وزارة المالية + طريقة معرفة القيمة

تيسيرًا من العراق على مواطنيها والعاملين بها وبصفة خاصة المتقاعدين منهم، فقد أعلنت الجهات المختصة بالعراق عن موعد رواتب المتقاعدين بالعراق، وحقيقة الأخبار المتداولة عن تبكير هذا الموعد والفئات التي يحق لها الزيادة فقط، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أعلنت الجهات المعنية بالعراق عن زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق حيث حددت أن كل شخص متقاعد كان يحصل على راتب أقل من مليون دينار عراقي سيحصل على الزيادة، أما المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم قيمة مليون دولار لن يحصل على هذه الزيادة على أن يشمل هذا القرار كافة المتقاعدين دون المتقاعدين المهندسين.

قامت وزارة المالية العراقية بزيادة الرواتب زيادة قدرها 150 ألف دينار عراقي، ولكن هذه الزيادة تخص المهندسين المتقاعدين فقط، أما المتقاعدين بشكل عام فقد جاءت الزيادة قدرها 100 ألف دينار عراقي، أما بالنسبة للأخبار المتداولة حول زيادة الرواتب 500 ألف دينار فقد أكدت الحكومة العراقية أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

قامت الجهات المختصة بالعراق بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق بدءًا من اليوم الأول من العام الجديد، ولكي يتمكن الأفراد من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لابد من اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى رابط وزارة المالية العراقية. قم بالنقر على تسجيل الدخول. قم باختيار الخدمات الإلكترونية. اضغط على ايقونة استعلام عن الرواتب. قم بتحديد رواتب المتقاعدين، وفي الحال ستظهر لك كافة التفاصيل.

حقيقة تبكير صرف معاشات المتقاعدين

أوضحت وزارة المالية العراقية أن موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر فبراير لعام 2024 أنه سيتم صرف الرواتب في بداية الشهر الميلادي قد يتقدم أو يتأخر يوم واحد، ولمن لم تقم الجهات المعنية بالإعلان عن ذلك حتى الآن.