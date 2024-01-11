دعاء أول رجب 1445| دعاء أول ليلة في رجب مستجاب من السنة والأثر {اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان} “رددونا الآن”

تنقلب الأنظار والقلوب نحو الشهور الهجرية الكريمة، حينما يُعلن عن قدوم شهر رجب، فإنها تفتح بوابة من الرحمة والنجاة على المُؤمنين، وفي سياق استعداد المسلمين لاستقبال أول ليلة في هذا الشهر المبارك، يتساءل الكثيرون عن الدعاء المناسب لهذه الليلة.

دعاء أول رجب 1445

يُعتبر الدعاء في أول ليلة من رجب أمرًا مستحبًا ومستحضرًا في تقويم العبادات الإسلامية، وفقًا للعديد من الروايات والأحاديث النبوية. يبحث المسلمون عن الأدعية الأنسب والأكثر ترتيبًا للإفادة من بركات هذا الشهر المبارك.

وفي هذا السياق، يطرح موقع “البديل الإخباري” بعض الصيغ لأفضل الأدعية التي يمكن أن تكون مناسبة لاستقبال الليلة الأولى من رجب.

دعاء مستجاب لأول رجب 1445

اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى.

اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا العديد من الأدعية الأخرى التي يمكن أن تكون مناسبة لأول ليلة في رجب، مثل:

اللهم إنا نسألك خير شهر رجب ونعوذ بك من شره ونسألك فواتح الخير وجوامعه في هذا الشهر الفضيل.

اللهم في شهر رجب، حقق لنا ما نشتهي من الخيرات وارزقنا استقامة القلوب والأعمال.

اللهم اجعل شهر رجب بدايةً لشهور الهدى ونهايةً لشهور الضلالة والتغوُّل.

دعاء أول ليلة من رجب

يحتفل المسلمون بالدعاء في هذه الليلة المباركة، سائلين الله تعالى أن يقبل أعمالهم ويبارك لهم في حياتهم وأعيادهم. إن وقوف الفرد لاستقبال شهور العبادة الهجرية له أثر روحي كبير وقوي، ويعزز الاقتراب من الله والتفكير في الهدف الأعظم لهذه الشهور المباركة.

وفي النهاية، يُذكر أن الدعاء في أول ليلة من رجب يعتبر محفزًا ومفتاحًا للتأمل والاقتراب من الله تعالى في هذا الشهر المبارك. يُنصح المسلمون بالاستعداد لهذه الليلة بعبادة صادقة وتذكر الله بشكر وثناء، والتمتع بالتجديد الروحي وبوصلة العبادة لاستقبال هذا الشهر الفضيل بروح من عبادة خاشعة وإيمان قوي