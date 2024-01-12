تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 Toyor Al janah على نايل سات

تُعد قناة طيور الجنة من القنوات العربية المخصصة للأطفال، التي تُقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا هادفا، يغذي عقولهم وينمي إبداعاتهم وقد تأسست القناة في عام 2008 على يد خالد مقداد، لتصبح بعد ذلك علامة فارقة في عالم برامج الأطفال، والاغاني والأناشيد الرائعة التي تهدف لتعليم الاطفال والقيم والاخلاق، وقد تسابقت بعد ذلك العديد من قنوات الأطفال لتكون مثلها، ولكن تبقي طيور الجنة في قلوب جميع الأطفال حتي الآن.

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات

اذا كنت ترغب في مشاهدة أروع الأغاني والأناشيد للأطفال فعليك بضبط جهاز استقبالك على تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات ليكون كالتالي:

التردد: 11274

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ¾

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي عربسات

تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد للأطفال، بما في ذلك الأغاني الدينية والأغاني التعليمية والأغاني الترفيهية وتتميز الأغاني والأناشيد بكلماتها الهادفة واللحن الجميل كما تساعد الأغاني والأناشيد على تنمية مهارات الأطفال المختلفة، مثل اللغة والموسيقى والإبداع.

التردد: 11310

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

اهم برامج واعاني طيور الجنة

تتميز برامج وأغاني طيور الجنة بأسلوبها الممتع الذي يخاطب الأطفال بطريقة مباشرة، كما تتميز بمحتوى الهادف الذي يساعد علي توصيل المعلومة للطفل باسلوب سهل في صورة أغنية يحفظها الطفل، حيث هناك اغاني لتعليم الحروف وتعليم الوضوء والصلاة.

برامج تعليمية علي طيور الجنة

أناشيد الحروف: تُساعد الأطفال على تعلم الحروف العربية بطريقة ممتعة.

أناشيد الأرقام: تُساعد الأطفال على تعلم الأرقام العربية بطريقة ممتعة.

أناشيد الألوان: تُساعد الأطفال على تعلم الألوان بطريقة ممتعة.

أناشيد الحيوانات: تُساعد الأطفال على تعلم أسماء الحيوانات بطريقة ممتعة.

أناشيد الفواكه والخضروات: تُساعد الأطفال على تعلم أسماء الفواكه والخضروات بطريقة ممتعة.

برامج ترفيهية