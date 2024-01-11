رخصت خالص .. أسعار بورصة الدواجن اليوم البيضاء 12 يناير الجمعة سعر كرتونة البيض ( سعر الفراخ البلدي )

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار بورصة الدواجن اليوم البيضاء في الأسواق المحلية، حيث تختلف أسعار الفراخ عند البائعين حسب المناطق، لذا يرغب المواطنين معرفة احدث الأسعار بصفة مستمرة حتي لا يتعرضون للنصب من البائعين الغير موثوقين، سنتعرف في هذا المقال علي أسعار الدواجن ( البيضاء – البلدي – الساسو – البيض الأحمر – البيض الأبيض – الفراخ البانيه – الأوراك – غيرها ).

أسعار بورصة الدواجن اليوم البيضاء

اليوم الجمعة 12 يناير 2024 سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا حيث ارتفعت بمقدار 3 جنيهات للكيلو الواحد، وبهذا تتراوح الأسعار اليوم للدواجن البيضاء ما بين 68 أو 69 جنيهًا للكيلو في المزارع، وذلك وفقًا لتصريحات “عبد العزيز السيد ” رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي عند البائعين 100 أو 110 جنيه للكيلو الواحد، وهذا سعر مناسب بالنسبة للقيمة الغذائية للفراخ البلدي، كما يفضلها العديد من المواطنين نظراً لطعمها المميز عن الدواجن البيضاء.

أسعار بورصة الدواجن منير السقا اليوم

سُجِّلت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن منير السقا اليوم عند 68 جنيهًا، وهذا السعر مناسب مقارنة بالأيام الماضية، حيث كانت 72 جنيه للكيلو تقريباً، لذا نتوقع نزول الأسعار أكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.

أسعار كرتونة البيض في المحلات