الأول بعام 2024.. متى اجتماع البنك المركزي المصري القادم لتحديد سعر الفائدة بعد الشهادة الأخيرة؟

الخبراء والمواطنون بكل مكان بجمهورية مصر العربية ينتظرون بالوقت الحالي موعد اجتماع البنك المركزي المصري، حيث سيكون الاجتماع الأول بعام 2024 والذي سيكون بعد طرح الشهادات الجديدة في بنكي مصر والبنك الأهلي المصري، فدعونا نوضح لكم موعد الاجتماع وما التوقعات بشأن الفائدة، فضلًا تابعوا معنا.

اجتماع البنك المركزي المصري 2024

يجتمع البنك المركزي المصري في العام أكثر من مرة من أجل تحديد سعر الفائدة داخل البنوك، حيث لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد السعر، وللعلم أن الاجتماع القادم والأول بالعام الجديد 2024 سيكون يوم الأول من شهر فبراير المقبل لعام 2024، حيث الاجتماعات في النصف الأول من العام، ستكون في المواعيد التالية:

الأول من شهر فبراير عن عام 2024.

الثاني يوم 28 لشهر مارس لعام 2024.

الثالث سيكون 23 من شهر مايو من عام 2024.

الرابع يوم 18 من شهر يوليو عن عام 2024.

توقعات أسعار الفائدة لعام 2024

وضحنا لكم متى اجتماع البنك المركزي المصري وأول أربع اجتماعات بعام 2024، وبالنسبة للتوقعات فهي حتى الآن غير مؤكدة، ولكن يتوقع بعض المحللون والمصرفيين أن ترتفع الفائدة بنسبة 2% وأيضًا 5% سواء في الاجتماع القادم أو اجتماع استثنائي، وذلك بعد طرح شهادت 27%، ومتوقع أن ينخفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، ولكن كل هذا توقعات لا تأكيد عليها، وفي انتظار الاجتماع القادم للتأكيد.

حيث متوقع رفع السعر الخاص بالفائدة من قبل البنك، وذلك من أجل تقليص أي عائد سلبي على المدخرات، بالإضافة غلى امتصاص أي ضغط تضخمي، أي زيادة بأسعار السلع، ومتوقع خفض الجنيه من أجل التمهيد للحصول على 700 مليون دولار من بنك النقد الدولي.