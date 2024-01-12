نزلها حالا.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 مجانا على جميع الاقمار

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024، عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 بالتزامن مع قرب انطلاق البطولة خلال أيام من الآن، حيث ستفتتح بطولة كأس امم افريقيا في نسختها الجديدة في يوم 13 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى 11 من الشهر القادم في كوت ديفوار، ويشارك في تلك البطولة العديد من المنتخبات الافريقية على رأسها المنتخب المصري المتوج باللقب سبع مرات، ولذا يبحث الجماهير المصرية عن طريقة مشاهدة البطولة مجانا.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024

وخلال ثواني يمكنك استقبال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس امم افريقيا 2024 لكتابعة مباريات منتخب مصر وكافة مباريات البطولة أيضا، ويدخل منتخب مصر إلى البطولة باحثا عن مصالحة الجماهير بعد خسارة اللقب في نسخته الماضية وذلك بعدما هزم من السنغال في المباراة النهائية، ويمكن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا بعدما إعلان بعض القنوات المفتوحة نقل مباريات البطولة القارية الاهم، واليكم تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس امم افريقيا 2024:

– القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

– قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

– قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس امم افريقيا 2024

كما يمكنك متابعة مباريات كأس امم افريقيا 2024 على شاشة قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، من خلال ضبط تلك الاحداثيات:

– beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

– قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500