HERE “رابط التوظيف الحكومي” موقع التقديم على وظائف البريد المصري 2024 وأهم الشروط المطلوبة فى مختلف التخصصات عبر jobs.caoa.gov.eg

تعلن اليوم الهيئة القومية للبريد، عن توفر عن توفر عدد من الوظائف التي يمكنك التقديم فيها، وقد نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل هذه الوظائف ومتطلباتها، وهذا يجعل العديد من الشباب يبحثون عن شروط التقديم والاوراق المطلوبة لوظائف البريد المصري 2024، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة، تم الكشف عن طلبات الوظائف المتاحة في البريد المصري 2024 وتفاصيلها عن متطلبات التقديم والاوراق المطلوبة لوظائف البريد المصري، سنقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بالتقدم للوظائف في البريد المصري.

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024

ستبدأ قرييا فترة التقديم على وظائف البريد المصري 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتوفر في هذه الوظائف ما يقرب من 900 وظيفة في البريد المصري، سيتم فتح باب التقديم في الفترة من 18 يناير وحتى 31 يناير الحالي، تشمل الوظائف المتاحة 861 وظيفة لاخصائيين في مجالات خدمة العملاء والتكنولوجيا، وإدارة المكاتب البريدية، و19 وظيفة لمهندسين، في مجالات ميكانيكا السيارات والميكانيكا والكهرباء، وتشغيل وسائل النقل وتخطيط النقل، بالإضافة إلى 20 وظيفة لمحامين.

شروط تقديم وظائف البريد المصري 2024

يجب ان يكون المتقدم حاصلا على الجنسية المصرية.

يجب الا يكون المتقدم قد تمات اقالته من وظيفة سابقة بقرار تاديبي نهائي، الا إذا مرت على القرار مدة لا تقل عن أربع سنوات.

يجب ان لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

يجب ان لا تقل العلامة العامة للمتقدم عن “جيد”.

لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

يسر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ان يعلن عن فتح باب التقديم لوظائف البريد المصري 2024، يمكنك الان التقديم عبر رابط التوظيف الحكومي، الذي تم نشره. للتسجيل، يرجى اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الرابط الرسمى لموقع التوظيف الحكومي.

2. اختر أيقونة الوظائف.

3. ابحث عن أيقونة الهيئة القومية للبريد.

4. قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية.

5. اضغط على زر التسجيل لإكمال عملية التقديم.

من خلال هذه الخطوات، ستتمكن من تقديم طلبك لوظائف البريد المصري 2024، لا تفوت هذه الفرصة واستخدم الرابط المذكور لتقديم طلبك الان.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف البريد المصري

لتقديم طلب للحصول على وظيفة في البريد المصري، يجب تقديم المستندات التالية:

4 صور شخصية حديثة.

شهادة الخدمة العامة للسيدات (إذا كانت متاحة).

نسخة صالحة من الهوية الوطنية (الأمام والخلف).

شهادة المؤهل العلمي.

شهادة التأهيل أو بطاقة خدمات الإعاقة المتكاملة (إذا كانت مطلوبة).

وثيقة الخدمة العسكرية للرجال.

Hيصال الإيداع البنكي.

بطاقة عضوية نقابة المحامين والمهندسين (إن وجدت).

هذه هي المستندات المطلوبة لتقديم طلب في البريد المصري.