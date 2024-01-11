هُنا::القنوات الناقلة كأس امم افريقيا 2023 المفتوحة على النايل سات- ثبتها الآن وشوف الماتشات مجاناً 2023 Africa Cup of Nations

القنوات الناقلة كأس امم افريقيا ..مع اقتراب كأس أمم أفريقيا لعام 2023، يبحث الملايين من المشجعين عن القنوات الناقلة التي ستبث المباريات على النايل سات. ومن خلال البحث المكثف، تم الكشف عن قائمة القنوات المفتوحة التي ستنقل جميع اللقاءات المثيرة في هذه البطولة الكبيرة.

سنسلط الضوء في هذه المقالة على القنوات المفتوحة التي تبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 على النايل سات، ليتسنى لك متابعة حدث كرة القدم الأكثر تشويقًا في المنطقة بكل سهولة ومتعة

موعد افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

سيتم انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في العاشرة مساءً من يوم السبت 13 يناير، وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب كوت ديفوار وغينيا بيساو، ستقام المباراة على ملعبٍ لم يتم الإعلان عنه بعد.

من المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الثامنة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة، وسيتم بث احتفالية الافتتاح على قنوات بي إن سبورت القطرية. يتطلع عشاق كرة القدم إلى هذا الحدث الكبير الذي سيشهد تنافساً عالمياً جميلاً بين الفرق الإفريقية المشاركة.

القنوات الناقلة كأس امم افريقيا 2023 على النايل سات

تتطلع الجماهير العربية حالياً إلى معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024، وتتوفر العديد من القنوات المجانية والمفتوحة التي تقوم بنقل مباريات هذه البطولة عبر أقمار صناعية مختلفة، بما في ذلك قمر آموس والقمر الأوروبي هوتبيرد، بالإضافة إلى أقمار صناعية أخرى، كما يتم بث مباريات البطولة على قنوات beIN Sports في المنطقة العربية.

وفيما يلي ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2024 على النايل سات وباقي الأقمار الصناعية.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على النايل سات

التردد 11013.

استقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/2.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات

التردد 11547.

استقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

التردد 11157.

استقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات التردد 12054. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. تصحيح الخطأ 5/6. تردد القناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. مع هذه الترددات، يمكن للجماهير متابعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 على النايل سات، وتعد القنوات المذكورة أعلاه من بين الخيارات التي يمكن للمشجعين العرب الاستمتاع ببطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني ومفتوح من خلال استقبال ترددات القنوات الناقلة كأس امم افريقيا .

القنوات الناقلة كأس امم افريقيا 2023 في الكوت ديفوار