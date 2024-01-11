شقق الإسكان الاجتماعي 2024 .. موعد طرح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة في 12 مدينة تبدأ من 100 متر

نجحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا في تحقيق إنجاز كبير من خلال تنفيذ وحدات سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تم توزيعها في جميع محافظات الجمهورية، بما في ذلك المدن الجديدة، حيث أعلن عن هذا الإنجاز الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، كما أكد الوزير الجزار أن التنفيذ الحالي لبرنامج الإسكان، الذي يتضمن توفير مليون وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، يظهر نجاح الوزارة في تنفيذ 870 ألف وحدة سكنية، يشمل ذلك الوحدات التي تم تنفيذها بالفعل والتي لا تزال قيد التنفيذ.

طرح 209 آلاف وحدة سكنية قريبًَا

وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، حققت إنجازًا استثنائيًا للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، حيث تم الانتهاء من بناء 661 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ 209 آلاف وحدة سكنية إضافية، وذلك استعدادًا لطرحها للمواطنين في أقرب وقت ممكن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تعتبر أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 متنوعة وتشمل عدة مدن جديدة، وأكد الدكتور عاصم الجزار على أن جار تنفيذ 961 عمارة تحتوي على 23064 وحدة سكنية في المدن التالية:

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة بدر.

مدينة 15 مايو.

مدينة حدائق أكتوبر.

مدينة 6 أكتوبر.

مدينة العاشر من رمضان.

مدينة أسوان الجديدة.

مدينة العلمين الجديدة.

مدينة المنيا الجديدة.

مدينة ناصر الجديدة.

مدينة رشيد الجديدة.

مدينة بني سويف الجديدة.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتنوع مساحات شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 حسب المشروعات والمدن، حيث أوضح الوزير أن: