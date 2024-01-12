“لولو وماما” .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah على نايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة الجديد 2024، يعتبر واحدًا من الترددات المرغوبة في عالم القنوات الفنية والغنائية في الوطن العربي ودول الخليج، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الخليجية الشهيرة، مقدمة من قبل نجوم الفن والغناء في العالم العربي، كما تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في عرض الأخبار والبرامج المتعلقة بنجوم الغناء والمشاهير في مجال الطرب العربي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

يمكنك ضبط إشارات البث التلفزيوني لقناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة المشاهدة: HD.

يُفضل ضبط استقبال القناة باستخدام هذه الإعدادات لضمان جودة عالية في البث التلفزيوني واستمتاعك بمجموعة متنوعة من أروع الأغاني على مدار الساعة.

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

يمكنك استقبال إشارة قناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي عرب سات باستخدام الترددات التالية:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة المشاهدة: SD

قناة وناسة