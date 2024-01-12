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“لولو وماما” .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah على نايل سات وعرب سات
تردد قناة وناسة الجديد 2024
تردد قناة وناسة الجديد 2024، يعتبر واحدًا من الترددات المرغوبة في عالم القنوات الفنية والغنائية في الوطن العربي ودول الخليج، تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الخليجية الشهيرة، مقدمة من قبل نجوم الفن والغناء في العالم العربي، كما تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في عرض الأخبار والبرامج المتعلقة بنجوم الغناء والمشاهير في مجال الطرب العربي.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات
يمكنك ضبط إشارات البث التلفزيوني لقناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي نايل سات باستخدام الترددات التالية:
- التردد: 11470.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة المشاهدة: HD.
يُفضل ضبط استقبال القناة باستخدام هذه الإعدادات لضمان جودة عالية في البث التلفزيوني واستمتاعك بمجموعة متنوعة من أروع الأغاني على مدار الساعة.
تردد قناة وناسة على عرب سات 2024
يمكنك استقبال إشارة قناة وناسة Wanasah TV على القمر الصناعي عرب سات باستخدام الترددات التالية:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- جودة المشاهدة: SD
قناة وناسة
- تسعى القناة جاهدة لتقديم محتوى ترفيهي ممتع يلبي توقعات المشاهدين، بما في ذلك البرامج التي تسلط الضوء على المواهب الغنائية الجديدة في الوطن العربي، كما تقدم القناة مجموعة من البرامج التي تتابع وتسلط الضوء على أحدث أخبار النجوم والمشاهير في عالم الطرب.
- تعتبر قناة وناسة منصة لتقديم محتوى غنائي متنوع يلبي تفضيلات جميع الجماهير، مع التركيز على الطرب الأصيل والتباين في الأنماط الموسيقية.
- كما أطلقت القناة قسمًا مخصصًا للأطفال، حيث تقدم محتوى مناسبًا وترفيهيًا يستهدف هذه الفئة العمرية.
- تهدف قناة وناسة إلى تقديم محتوى إعلامي هادف، حيث تتجنب أغاني الإسفاف والابتذال، مما يساهم في تطوير الذوق الفني للجماهير العربية.
- كما تُقدم القناة العديد من البرامج التي تسهم في اكتشاف وتعزيز المواهب الغنائية في العالم العربي.