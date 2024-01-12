سلي طفلك.. تردد قناة ماجد كيدز+ طريقة تنزيل قناة ماجد كيدز 2024

تردد قناة ماجد كيدز على القمر نايل سات تبحث عنها الأمهات لما تقدمه القناة من برامج تعليمية مميزة تنمي في نفوس الأطفال العادات الصحيحة والقيم والأخلاق بالإضافة إلى تقديم القناه أفلام كرتونية مسلية باللغة العربية تساعد على ترفيه الأطفال وتسليتهم وهو ما ساعد على حصد القناة ملايين المشاهدات وشهرتها خلال السنوات القليلة الماضية، وفيما يلي سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة ماجد كيدز.

تردد قناة ماجد كيدز

تردد قناة ماجد كيدز، أصبحت قناة ماجد كيدز التي أنشئت مؤخرا خلال عام 2015 واحدة من أهم وأفضل قنوات الأطفال على مستوى الوطن العربي فهي تقدم أجمل الأفلام الكرتونية المسلية وتبث القناة محتواها من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وتسمية القناة بهذا الاسم يرجع إلى اسم مجلة ماجد الشهيرة التي تصدر في الإمارات، وجاء تردد قناة ماجد الفضائية على النايل سات كالآتي:

التردد 11526.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة SD.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

تردد القناة على القمر عرب سات

تعتبر طريقة تنزيل قناة ماجد كيدز على القمر عرب سات سهلة للغاية فهي تتم فقط من خلال ادخال التردد الآتي:

التردد 11804.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معدل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة تنزيل قناة ماجد كيدز 2024

يمكن لأي من الأشخاص تنزيل قناة ماجد كيدز للأطفال التي تتميز بجودتها العالية من خلال إدخال بيانات التردد الجديد واتباع الخطوات الآتية: