spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 الدفعة السابعة عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، خلال الساعات القادمة ستعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من قبل وزارة العمل العراقية بعد أن يتم الانتهاء من أعمال الفحص لكافة الطلبات المقدمة، حيث من المقرر أن يتم توفير الموارد المالية اللازمة ليتم توزيعها على المشمولين في عموم المحافظات، واليكم طريقة تحميل الكشوف.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

حيث من المقرر أن تصدر كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 قريبا قبل نهاية شهر يناير الجاري ليحصل كافة المشمولين على راتب الرعاية الاجتماعية الذي يوفر لهم مستوى معيشة مرضية إلى حدا ما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، حيث سيتم صرف الدفعة السابعة لأكثر من 300 ألف شخص من مختلف المحافظات العراقية، وقد أوضحت وزارة العمل العراقية عن توفير منحة الرعاية الاجتماعية من اجل ان يتم دعم الفئات المستحقة والاكثر احتياجا، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

الخطوة الأولى : قم بالدخول الي منصة مظلتي الالكترونية.

الخطوة الثانية : قم بالضغط على ايقونة هيئة الحماية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة : قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024.

ثم الآن اختر رقم الوجبة.

اضغط على كلمة استعلام.

اضغط على ايقونة تحميل الكشوفات بصيغة pdf.

قم بفتح الملفات المحملة وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

واليكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 التي اقرتها وزارة العمل العراقية والتي يجب توافرها في الشخص: