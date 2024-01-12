تبدأ من 1000 جنيه.. آخر ميعاد لشراء شهادة الـ 27%+ طريقة شراء شهادات البنك الأهلي 2024

آخر ميعاد لشراء شهادة الـ 27% المقدمة من البنك الأهلي يرغب في معرفة تفاصيلها الكثيرين حيث هناك من يرغب في معرفة كيفية الحصول على تلك الشهادة وشرائها فهي شهادة مقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي وجاء إطلاق الشهادة استمرارا للخدمات المميزة التي تقدمها تلك البنوك لعملائها، ومؤخرًا أصبح التساؤل كثيرا لمعرفة آخر موعد يتمكن المواطنين به من شراء شهادة 27% والحصول عليها سواء بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل.

آخر ميعاد لشراء شهادة الـ 27%

آخر ميعاد لشراء شهادة الـ 27%، أوضح محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وكذلك رئيس بنك مصر أن الشهادات بقيمة 27% الجديده التي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي تعتبر هي الشهادة الأعلى في تاريخ البنوك المصرية وأوضح أن بنك مصر والبنك الأهلي قاموا بطرح هذه الشهادة بعد انتهاء الأجل الخاص بالشهادات التي أصدرت بتاريخ 5 يناير الماضي وتم إغلاقها في 2 فبراير من العام الماضي 2023 وأضاف الأتربي أنه ليس هناك موعد محدد لانتهاء الحصول على الشهادة وشرائها لافتا أن الشهادة الجديدة متوفرة حتى نهاية الشهر المقبل فبراير 2024 وحتى الآن لم يتم تحديد أي موعد لإغلاق الاكتتاب في الشهادة الجديدة بعائد 27%.

شهادة البنك الأهلى بعائد 27 %

يستمر البنك الأهلي في تقديم شهادة 27% حيث أن البنك يستهدف من تقديم هذه الشهادة الأشخاص التابعين سواء كانوا بالغين أو قصر أو مصريين أو أجانب حيث يتم حساب قيمة الفائدة الخاصة بالشهادة بدءا من اليوم التالي لعملية الشراء ولكن لا يجوز استرداد القيمة الخاصة بالشهادة قبل مرور ستة أشهر بدءا من شرائها وذلك وفقا للأحكام والقيم الاستردادية التي يحددها البنك، وعائد الشهادة يكون 27% أما في نهاية المدة يكون عائدها 23.5% وهذا العائد يصرف بشكل شهري.

طريقة شراء شهادات البنك الأهلي 2024

يتيح البنك الأهلي لجميع عملاء الشهادات البلاتينية التي يقدمها وذلك من عدة أماكن كالآتي: