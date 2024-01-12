شوكت موعد مباراة العراق وأندونيسيا في كأس آسيا قطر 2023+القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا AFC Asian Cup

موعد مباراة العراق وأندونيسيا، يتساءل جميع متابعي كرة القدم عن المباريات التي تخص بطولة كأس أسيا لعام 2024، حيث أنه من أهم تلك المباريات التي يتم البحث عن موعدها هي مباراة العراق وأندونيسيا، حيث أن هذه المباراة ينظرها العديد من المشاهدين ومتابعي كرة القدم حول العالم، فسنقوم في هذا المقال بالتحدث عن موعد تلك المباراة القنوات التي ستقوم بنقلها للمشاهدين.

موعد مباراة العراق وأندونيسيا

يتابع العديد من المواطنين جميع مباريات كرة القدم خاصةً مباريات البطولة الخاصة بكأس أسيا، حيث أن هذه البطولة من أروع البطولات التي تتم في تاريخ كرة القدم، وهذا يرجع إلى مدى متعة مبارياتها والفرق التي تشارك بها كل عام، فكأس أسيا في عام 2024 سيتم عرضه واستضافته في قطر، كما أنه من ضمن مباريات هذه البطولة هي مباراة العراق وأندونيسيا، فالجميع يتساءل عن موعد مباراة العراق وأندونيسيا، حيث يكون الموعد في يوم 15 من يناير الجاري، كما أنه سيتم لعب تلك المباراة في ملعب أحمد بن علي في قطر، فمنتخب قطر على أتم الاستعداد لتحقيق الفوز في هذه المباراة بكل حماس، كما أن منتخب أندونيسيا أيضًا يقوم ببذل جهد كبير للوصول إلى الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وأندونيسيا

جميع مشاهدين ومحبين كرة القدم يقومون بالبحث عن أفضل القنوات التليفزيونية التي تقوم بعرض مباريات كأس أسيا 2024 خاصةً مباراة العراق وأندونيسيا، وهذا لكي يقوموا بمشاهدة هذه المباراة وتشجيع فريقهم المفضل ومتابعة جميع أحداث البطولة، فمن ضمن القنوات التي تقوم بنقل المباراة هي beIN SPORTS بجميع أنواعها.