هُنَــــــا رابط اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل + سبب تأخير اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

لقد أصبح من الطبيعي وجود معدلات بحثية مرتفعة عن اسماء المشمولين بشكل يومي دون كلل أو ملل من قبل المواطنين المستفيدين من الحصول على هذا الدعم، لا سيما أن الوجبة السابعة المقدمة من الرعاية الاجتماعية العراقية قد تأخرت بعض الشيء، ولكن هناك تأكيدات من الوزارة بأنه سوف يتم صرفها في القريب العاجل لذلك قررنا أن نتعرف على تفاصيل أكثر حول موعد صرف هذه الوجبة.

اسماء المشمولين

إن دعم الرعاية الاجتماعية العراقية أصبح من أكثر الكلمات البحثية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية وكذلك على مختلف المواقع البحثية من ناحية أخرى، لا سيما أن البحث عن قائمة اسماء المشمولين تمثل القشة التي تنقذ جميع المستفيدين من هذا الدعم من الغرق في الفقر، لا سيما أنه لا بد من وجود هذه الأموال حتى تساعدهم في البقاء على قيد الحياة.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع عن موعد صرف الدفعة فإنه من المقرر أن يتم خلال الشهر الجاري ألا وهو شهر يناير لعام 2024 وعلى كل المستفيدين أن يتعرفوا على الخطوات الواجب اتباعها بشكل صحيح حتى يحصلوا على قوائم الأسماء:

ادخل على موقع الوزارة. اختر خدمة دعم الرعاية الاجتماعية. اكتب كافة التفاصيل المطلوبة منك، واتبع الخطوات حتى تصل لمرحلة الاستعلام عن قوائم المشمولين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية

إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية ولكي يصبح اسمك ضمن اسماء المشمولين المرة القادمة، فإنه لا بد من أن تعلم أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أوضحت كافة التفاصيل الخاصة بالأوراق المطلوبة للتقديم، وهي كالتالي: