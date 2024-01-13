وزارة العمل العراقية تعلن عن موعد صرف الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية+ الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

موعد صرف الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية يعد أكثر الأسئلة التي تساءل عنها المواطنين في الوقت الحالي فالجميع يرغب في معرفة الموعد المحدد الذي يتم فيه صرف الوجبة الاخيرة، كما تساءل الكثيرين عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لشهر يناير 2024، وكانت قد صرحت وزارة العمل العراقية أن الهدف من صرف وجبة الرعاية الاجتماعية هو ضمان الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين منها وخاصة في ظل غلاء الأسعار وذكرت الوزارة أن عدد المستفيدين وصل إلى 300 ألف مواطن من كافة المحافظات العراقية، وفيما يلي سوف نتعرف معكم عن المزيد من التفاصيل.

موعد صرف الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية

موعد صرف الوجبة القادمة من الرعاية الاجتماعية، أعلنت وزارة العمل العراقية أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم صرف الوجبة القادمة الخاصة بالرعاية الاجتماعية للمستفيدين داخل العراق، وذكرت الوزارة أن التأخير في صرف الوجبة يرجع إلى دقة فحص الأسماء والتأكد من مدى استحقاقهم لصرف الوجبة حيث أن حتى الآن ما زالت عملية الفحص والمعاينة مستمرة فالوزارة حريصة جدًا على صرف الوجبة للأسر الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا ولهذا أعلنت الوزارة أن الاسماء سوف يتم اختيارهم بعناية شديدة وشفافية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أوضحت وزارة العمل طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وأن طريقة الاستعلام سهلة للغاية وتتم من خلال اتباع الخطوات التالية: