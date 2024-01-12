” مظلتي” الآن رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعةعبر منصة وزارة العمل بالعراق pdf

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، الوجبة السابعة 2024 ، حيث يهدف برنامج وزارة العمل العراقية تقدم دعمًا ماديًا للفئات المحتاجة وذوي الأمراض الذين لا يستطيعون العمل، بالإضافة إلى الأسر التي لا يوجد لديها معيل، يهدف البرنامج إلى مساعدتهم في تحقيق حياة كريمة. تقوم الوزارة بتوفير رابط إلكتروني يسهل على المواطنين الاستعلام عن الأسماء المستحقة للدعم في الدفعة السابعة لعام 2024، يمكنك العثور على هذا الرابط على موقع وزارة العمل الرسمي،و يحتوي الرابط على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والمعلومات اللازمة للتحقق من استحقاق الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فى العراق:

تعمل وزارة العمل العراقية على نشر أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في أقرب وقت ممكن،و سيتم الإعلان عن القوائم والكشوف التي تحتوي على أسماء الفائزين في هذا البرنامج،و يمكن للمواطنين الاطلاع على هذه القوائم والكشوف عبر منصة مظلتي الإلكترونية، وهي المنصة الرسمية التابعة للوزارة،و تهدف الوزارة إلى ضمان وصول البرنامج إلى الفئات المحتاجة للدعم، ولذلك يتم اختيار المستفيدين وفقًا لبعض الشروط التي حددتها الوزارة، مثل الأسر ذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الإعاقة ومحدوديالدخل.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق:

يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 في العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، ويمكن لجميع المواطنين الاستعلام عنها باتباع بعض الخطوات البسيطة.