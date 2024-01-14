لعشاق كرة القدم.. موعد بداية كأس الأمم الإفريقية+ مجموعات كأس الأمم الإفريقية

موعد بداية كأس الأمم الإفريقية من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي من قبل العديد من المواطنين، حيث أن حب كرة القدم يوجد لدى العديد من المواطنين، كما أنهم يحبون مشاهدة كأس الأمم الإفريقية كل عام ومتابعة جميع مبارياته لاسيما مباريات المنتخب المصري، فلهذا سنقوم في هذا المقال بالتحدث عن جميع التفاصيل الخاصة بموعد بدء تلك البطولة والمجموعات الخاصة بها.

موعد بداية كأس الأمم الإفريقية

موعد بداية كأس الأمم الإفريقية، جميع محبي كرة القدم وعشاق مشاهدة المباريات دائمًا ما يقوموا في هذا الوقت بالتساؤل عن بطولة كأس الأمم الإفريقية والمواعيد الخاصة بالمباريات، حيث أنهم يتابعون تلك المباريات بحماس شديد وتشجيع شيق لما تحمله تلك المباريات من متعة رائعة، كما أن منتخب مصر من ضمن المنتخبات التي تلعب في هذه البطولة، ولهذا فإن موعد بداية كأس الأمم الإفريقية سيبدأ في اليوم 13 من شهر يناير الجاري، حيث أن هذا اليوم سيتم لعب فيه أول المباريات الخاصة بتلك البطولة، كما أن منتخب مصر لديه مباراة في هذا اليوم مع منتخب موزمبيق، وكل من مجموعات هذه البطولة لديه المباريات الخاصة به لكي يتم التأهل في النهاية والفوز بالبطولة.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية

هناك بعض المجموعات التي قد تم إنشائها في هذه البطولة والتي تقوم بتقسيم الفرق، فتكون تلك المجموعات كالآتي: