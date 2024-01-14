جزارين وحلاقين وسواقين.. تقديم في خدمات الحجاج+ طريقة التقديم على خدمات الحجاج

تقديم في خدمات الحجاج يبحث عنها الكثيرين فما هي إلا أيام قليلة تفصلنا عن الموعد الخاص بالتقديم للالتحاق بعمالة الحج 2024 والتي سوف يفتح باب التسجيل بها بدءًا من شهر رجب 1445 وذلك في عدة وظائف منها جزارين وحلاقين وسائقين ومساعدين جزارين وكذلك عمال المطارات ومجموعة أخرى من المهن الفنية وعمال الفنادق وغيرها، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد التقديم وما هي المستندات والرواتب وغيرها.

تقديم في خدمات الحجاج

تقديم في خدمات الحجاج، ذكر وزير القوى العاملة حسن شحاته بأنه أمر بتشكيل لجنة لتقوم بتحديد الإجراءات والشروط لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ضمن خدمة الحجاج 2024 للعمل بالسعودية خلال موسم الحج والعمرة وهو ما يطلق عليه عمالة الحج وتم تحديد الصيغة الخاصة بالعقود التي يتم إبرامها وكذلك تحديد أجور العاملين من الجنسية المصرية وكذلك سوف يوضح بالعقود ن والحقوق للعاملين داخل السعودية ومن المقرر أن يبدأ التقديم في خدمات الحجاج بدءًا من شهر رجب القادم وذلك عبر شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بشكل معتمد ومصرح به من قبل وزارة القوى العاملة.

طريقة التقديم على خدمات الحجاج

يمكن للراغبين في التقدم على خدمات الحجاج فعل ذلك من خلال خطوات سهلة كالآتي:

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ثم يتم البحث عن كافة الشركات المصرح لها من خلال إدخال اسم الشركة وإدخال المحافظة ثم الضغط فوق علامة البحث.

بعدها يتم الضغط فوق أيقونة التقدم إليها بهدف السفر.

موعد سفر عمالة الحج ورواتبهم

أوضحت وزارة القوى العاملة المصرية أن موعد السفر سوف يكون بشهر رمضان وسوف يتم سفر السائقين في البداية فهم أول المسافرين وأخر العائدين، أما الرواتب فسوف يحصل السائقين على رواتب تبدأ من 3500 ريال شهريا والإقامة بالمملكة ورواتب الجزارين والمساعدين وكذلك عمال المطارات فتبدأ من 1200 ريال سعودي في الشهر.

المستندات المطلوبة للتقديم على خدمات الحجاج 2024

للراغبين في التقديم على عمالة الحج 2024 تقديم المستندات الآتية: