لمتابعة ماتشات الفراعنة.. جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا+ مباريات بطولة أمم أفريقيا

جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا، مع اقتراب الموعد الخاص بانطلاقة البطولة الرائعة وهي بطولة أمم أفريقيا يتساءل العديد من المشاهدين عن الجدول الخاص بالمباريات التي ستحدث في بطولة أمم أفريقيا، حيث أنه من خلال هذا الجدول سيكون باستطاعة المشاهدين مشاهدة تلك المباريات في مواعيدها، فلهذا سنقوم في هذا المقال بعرض جميع التفاصيل الخاصة بمباريات بطولة أمم أفريقيا والجدول الخاص بها.

جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا

جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا، يأتي جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا كالآتي:

مباراة كوت ديفوار وغينيا بياسو ستكون في يوم السبت بتاريخ 13 من يناير في تمام الساعة 10 مساءً في الملعب الوطني.

مباراة نيجيريا وغينيا الاستوائية ستكون في يوم الأحد بتاريخ 14 من يناير في تمام الساعة 4 مساءً في الملعب الوطني.

مباراة مصر وموزمبيق ستكون في يوم الأحد بتاريخ 14 من يناير في تمام الساعة 7 مساءً في ملعب فيليكس هوفويت.

مباراة غانا وكاب فيردي ستكون في يوم الأحد بتاريخ 14 من يناير في تمام الساعة 10 مساءً في ملعب فيليكس هوفويت.

مباريات بطولة أمم أفريقيا