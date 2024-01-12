هيئة المجتمعات العمرانية تحدد آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز+ نظام سداد قيمة الوحدات

آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز تساءل عنه الكثير من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي المتميز بأسيوط الجديدة ومدينة العبور الجديدة ضمن مشروع إسكان المستقبل وقاموا بدفع رسوم جدية الحجز والرسوم الإدارية طبقا لكراسة الشروط، وفيما يلي سوف نتعرف على الموعد الأخير لحجز شقق الاسكان الاجتماعي المتميز.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز

آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتميز، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان أن يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024 هو آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي المتميز كما أوضحت الهيئة الكثير من المعلومات المتعلقة بالوحدات وهي كالآتي:

بلغ عدد الوحدات التي تم طرحها 80 وحدة وذلك في مشروع إسكان المستقبل وتم حجز هذه الوحدات من خلال التخصيص بأولوية الحجز.

تم الاشتراط لحجز الوحدات التي تم طرحها دفع جدية حجز يقدر بمبلغ 50 ألف جنيه وذلك بعد أن يتم استخراج استمارة الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان كذلك يتم سداد مبلغ 750 جنيه وهي عبارة عن رسوم ادارية للتسجيل لا ترد، وذكرت الهيئة أن مساحة الوحدات التي تم طرحها ضمن مشروع الإسكان المتميز هي 63 متر للوحدة وهي تصميمين.

نظام حجز الوحدات يتم من خلال أولوية التخصيص وذلك في الساعة 10:00 الإثنين الموافق 22 من يناير 2024.

نظام سداد قيمة الوحدات

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الأسعار والأقساط الواجب سدادها للوحدات السكنية بمدينة العبور الجديدة والتي تضم شقق سكنية بمساحات مختلفة وهي 89 و 90 متر، وجاء السعر ونظام الأقساط كالآتي: