لمحبي كرة القدم.. موعد افتتاح كأس أسيا+ القنوات الناقلة لكأس أسيا

موعد افتتاح كأس أسيا من أكثر المواضيع البحثية التي يريد معرفتها جمهور كرة القدم، حيث أن موسم البطولة الخاصة بكأس أسيا قد اقترب ميعاده ولهذا يتم التساؤل عنه، فكأس أسيا من البطولات التي يترقب جميع مشاهدي كرة القدم لها، فسنقوم في هذا المقال بعرض جميع التفاصيل الخاصة بموعد الافتتاح وأيضًا المباريات الرائعة التي ستعرضها تلك البطولة.

موعد افتتاح كأس أسيا

موعد افتتاح كأس أسيا، كأس أسيا 2024 من أهم وأكثر البطولات التي يتم متابعتها حول العالم من قبل مشجعي كرة القدم وليس فقط منتخبات أسيا، حيث أن هذه البطولة تجمع بين فرق منتخبات القارة وتقوم بتصفيتهم من خلال المباريات حتى يتم الفوز بكأس أسيا في أخر البطولة هذا العام، فلهذا يتم التساؤل عن موعد افتتاح كأس آسيا هذا العام حتى يتم متابعته على جميع الشاشات حول العالم، حيث يتم انطلاق هذه البطولة في يوم 12 من يناير الجاري، وهو الذي يوافق يوم الجمعة القادمة، كما أنه سيتم البدء بأول المباريات في هذا اليوم، حيث أن هذه المباراة ستكون في 5 مساءً بتوقيت مصر وستكون بين فريقين قطر ولبنان.

القنوات الناقلة لكأس أسيا

يقوم جميع مشاهدين ومتابعين كرة القدم بالبحث عن القنوات التي ستقوم بنقل جميع مباريات البطولة طوال العام، حيث أنه من خلال تلك القنوات يستطيعوا التمتع بالمشاهدة وبكرة القدم الأسيوية من بين المنتخبات، فمن المعروف أنه سيتم استضافة هذه البطولة في قطر كما سيتم افتتاحها هناك، ومن ضمن القنوات الناقلة هي قناة beIN SPORTS، وأيضًا قنوات beIN SPORTS AFC 4,5,6.