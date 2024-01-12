“نزلها الآن” تردد قناة هي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر قناة هي من أبرز القنوات التي تهتم بالنساء وكل ما يخصهم، وذلك من خلال الاهتمام بعرض عالم التجميل والصحة والمطبخ، كما أنها تضم عدد كبير من أشهر الإعلاميين لعرض البرامج، وكان ذلك الأمر سبب في إضافة الشهرة الكبيرة للقناة في وقت قصير، وبعد أن طرح الكثير من الأسئلة حول هذه القناة نود أن نقدم لكم نبذة مختصرة عن هذه القناة وترددها، تابعونا.

تردد قناة هي الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

تعتبر من أفضل القنوات الفضائية التي تم اكتشافها مؤخرًا، والتي لها أهمية كبيرة بين النساء، كما تحرص إدارة هذه القناة على تحسين القناة وتطويرها بين الحين والآخر لضمان الحصول على جودة عالية وتفادي حدوث انقطاع البث أو التشويش للبرامج التي تعرضها، كما أن البرامج المقدمة تتيح أرقام الهواتف التي يمكن تواصل المشاهدين من خلالها وطرح أسئلتهم من مختلف الدول، وللاستمتاع بهذه القناة يمكنكم تنزيلها عبر جهاز الرسيفر الخاص بكم من خلال التردد الآتي:

تردد قناة هو 11785.

معدل الترميز 27500.

27500. جودة القناة hd.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

الاستقطاب عمودي.

برامج تقوم قناة هي بعرضها

تتنوع البرامج التي تقدمها هذه القناة، والتي تناسب كافة الأزواق، وإليكم أبرز البرامج فيما يلي: