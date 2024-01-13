شوف وصل كام انهارده.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء+ مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء من أكثر الأسئلة التي يتم تراودها بين العديد من المواطنين، حيث أن متابعة سعر الدولار من أهم الأمور التي يجب أن يتم متابعتها لأنها تقوم بالتأثير على العديد من الأمور المختلفة الخاصة باقتصاد الدولة، كما أن السوق السوداء أيضًا تتأثر بذلك، فسنعرض لكم في هذا المقال جميع التفاصيل الخاصة بسعر الدولار اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، من أهم الأمور التي يعاني منها الاقتصاد المصري هو سعر الدولار المتزايد كل فترة، حيث أن هذا الأمر يقوم بالتأثير على اقتصاد الدولة بشكل مباشر، كما أنه أيضًا يزيد من سعر السلع المختلفة خاصةً السلع التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى أن السوق السوداء من أكثر الأمور التي تتأثر بالدولار، فلهذا يتم التساؤل عن سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، فقد أتى سعر الدولار اليوم كمثل سعره في يوم الأحد الماضي، وهذا ما قد تم الوصول إليه من قبل المراقبين لتفاصيل الصرف الخاصة بالدولار وأيضًا خبراء عالم الأموال، حيث أنه تم الإعلان عن سعر الدولار بأنه قد وصل إلى 53 جنيه و54 جنيه وأيضًا 55 جنيه، حيث أن هذه الأسعار التي تم التعامل بها خلال اليوم.

مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

قد سبب ارتفاع الدولار بالسوق السوداء إلى حدوث فجوة بين السعر الخاص بالبنك والسعر الذي يتم تداوله في السوق السوداء، حيث أن سعر الدولار بالبنك يصل إلى 31 جنيه، أما سعره في السوق السوداء يصل إلى 55 جنيه، وهذا ما يشكل فارق بنسبة 24 جنيه.