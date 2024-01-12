مواجهات نارية..جدول مباريات كأس أسيا قطر 2023+موعد مباراة السعودية وعُمان

جدول مباريات كأس أسيا من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل محبين كرة القدم، حيث أن هذا الجدول هو الذي يحدد مواعيد المباريات الخاصة بكأس أسيا، كما أن هذا الجدول يحدد أيضًا أسماء الملاعب الخاصة بكل مباراة في تلك البطولة، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على كل التفاصيل الخاصة بجدول مباريات كأس أسيا وجميع الفرق المشاركة فيه.

جدول مباريات كأس أسيا

يتم تصنيف جميع الفرق التي تشارك في كأس أسيا من خلال المجموعات الخاصة بهذه البطولة، ومن ثم يتم وضع الجدول الخاص بالمباريات التي ستتم في كأس أسيا والذي على أساسه يتم لعب المباريات، فيأتي جدول مباريات كأس أسيا كالتالي:

مباراة قطر ولبنان تكون في يوم 12 من يناير في تمام الساعة 6 مساءً، وتكون تلك المباراة في ملعب لوسيل.

مباراة أستراليا والهند تكون في يوم 13 من يناير في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وتكون تلك المباراة في ملعب أحمد بن علي.

مباراة الصين وطاجيكستان تكون في يوم 13 من يناير في تمام الساعة 4:30 مساءً، وتكون تلك المباراة في ملعب عبد الله بن خليفة.

مباراة أوزبكستان وسوريا تكون في يوم 13 من يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون تلك المباراة في ملعب جاسم بن حمد.

مباريات يوم 14 من يناير

مباراة اليابان وفيتنام تكون في يوم 15 من يناير في تمام الساعة 1:30 ظهرًا، وتكون تلك المباراة في ملعب الثمامة.

مباراة الإمارات وهونج كونج تكون في يوم 14 من يناير في تمام الساعة 4:30 مساءً، وتكون تلك المباراة في ملعب خليفة الدولي.

مباراة إيران وفلسطين تكون في يوم 14 من يناير في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتكون تلك المباراة في ملعب المدينة التعليمية.

مباريات الجولة الأولى من كأس آسيا

أما عن باقي مباريات الجولة الأولى فهي كالآتي: