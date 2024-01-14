زيادة بقيمة 2 جنيه.. زيادة تذاكر القطارات الجديدة+ زيادة أسعار تذاكر المترو

زيادة تذاكر القطارات الجديدة كثر التساؤل عنها مؤخرًا حيث بدأت الهيئة القومية للسكك الحديد بتطبيق قيمة الزيادة الجديدة الخاصة بأسعار خطوط الهيئة المختلفة بدءا من يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024 بهدف السيطرة على الخسائر التي لحقت بالسكك الحديد نتيجة انخفاض الأسعار السنوات الماضية، وأوضحت الهيئة أن عدد المستخدمين للسكة الحديد يوميا حوالي 1.5 مليون مواطن اس بمعدل مليون راكب بمختلف القطارات غير المكيفة، وفيما يلي سوف نتناول معكم قيمة الزيادة في أسعار تذاكر المترو الجديدة وكذلك الزيادة في أسعار السكك الحديد 2024.

زيادة تذاكر القطارات الجديدة

زيادة تذاكر القطارات الجديدة، ذكر رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية للسكك الحديد أن زيادة تذاكر القطارات الجديدة بدأت منذ يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024 وذكر في تصريحاته أن الزيادة الجديدة التي تم تطبيقها هي بقيمة 2 جنيه فقط على أسعار تذاكر القطارات للمسافات القصيرة بكافة الخطوط وذكر أنه لا يوجد أي زيادة في تذاكر باقي المحطات، واستكمل حديثه قائلا أن التذكرة بسعر 3 أو 5 جنيه هتزيد 2 جنيه فقط لكن باقي التذاكر لم يتم زيادة سعرها.

زيادة أسعار تذاكر المترو

قامت هيئة مترو الأنفاق أيضًا بتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو وذلك بدء من يوم الإثنين 1 يناير 2024 وجاءت هذه الزيادة بالتزامن مع تشغيل المترو محطات جديدة وقامت الهيئة بتحديد أسعار التذاكر لتكون بنظام المناطق المنطقة الواحدة عبارة عن 9 محطات وسعرها يكون 6 جنيهات أما المنطقتين وهما عبارة عن 16 محطة وسعرها 8 جنيهات أما 3 مناطق وعددهم 23 محطة ويكون سعرها 12 جنيه و4 مناطق وعددهم يزيد عن 23 محطة وسعر التذكرة 15 جنيه وأوضحت الهيئة أن الأشخاص من ذوي الهمم سوف يتم خفض قيمة التذاكر الخاصة بهم وذلك بقيمة 50 قرش.