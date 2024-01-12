منتخب الفراعنة.. موعد مباراة مصر وموزمبيق+ القنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وموزمبيق، يتساءل جميع مشجعي كرة القدم المصرية عن المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية هذا العام 2024، حيث أن مصر من الفرق التي تستعد لمواجهة بعض المباريات الرائعة في تلك البطولة، حيث يتم بدء تلك البطولة في 13 من شهر يناير الجاري، ومن المباريات القادمة التي تستعد لها مصر هي مواجهتها مع موزمبيق، فسنتعرف في هذا المقال عن موعد تلك المباراة.

موعد مباراة مصر وموزمبيق

موعد مباراة مصر وموزمبيق، كل عام يتم إنشاء البطولة الخاصة بكأس الأمم الأفريقية لجميع الدول والفرق التي توجد بأفريقيا، ومنتخب مصر من أقوى المنتخبات التي تشارك في تلك البطولة كل عام، فلهذا فإن منتخب مصر الآن على أتم الاستعداد للبدء بتلك البطولة وأيضًا للفوز بها، فأول مباريات البطولة بالنسبة لمصر تكون ضد موزمبيق، حيث أن مصر قد تم تصنيفها في المجموعة الثانية، وهذه المجموعة تقوم بضم بعض المنتخبات الأخرى التي منها غانا وموزمبيق وأيضًا كاب فيردي، فيأتي موعد مباراة مصر وموزمبيق في يوم 14 من شهر يناير الجاري، كما أن هذه المباراة ستكون في تمام 7 مساءً في هذا اليوم.

القنوات الناقلة للمباراة

يتساءل الكثير عن القنوات التي يمكنها أن تقوم بنقل المباريات الخاصة بكأس الأمم الإفريقية لجميع المشاهدين، حيث أنهم من خلال تلك القنوات يستطيعوا أن يُتابعوا المباراة ويشاهدوها وأيضًا يقوموا بتشجيع منتخب مصر، فمن ضمن تلك القنوات هي قناة BeIN SPORTS، وهي من القنوات الرائدة في مجال كرة القدم المحلية والعالمية، فجميع المشاهدين الآن يمكنهم أن يتابعوا المباراة عبر تلك القناة في الموعد المحدد.