AsianCup تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة..”تابع حفل افتتاح كاس أمم أسيا ومباراة قطر ضد لبنان”

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة، وهى من القنوات التي سوف تنقل مباريات كاس أمم أسيا مجانا على ترددها، ومع باقي القنوات الأخرى التي أعلنت أنها تمتلك حقوق البث للبطولة على شاشتها، وتبدأ البطولة يوم 12 يناير الجاري وتنتهى يوم 10 من الشهر المقبل، ومباراة الافتتاح سوف تكون بين منتخب القطري المضيف ضد منتخب لبنان وسوف تذاع على تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية.

تردد قناة الرابعة الرياضية المفتوحة

مع انطلاق بطولة كاس أمم أسيا 2024 المقامة في قطر حاليا بدا الجماهير العربية في البحث عن القنوات الناقلة للبطولة الأسيوية، والتي تضم المنتخبات الأسيوية الكبرى ومنها المنتخب السعودي والمنتخب القطري والمنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني والمنتخب الاماراتى والمنتخب اللبناني وباقي المنتخب العربية المشاركة مع المنتخبات الأسيوية، وأعلنت عدة قنوات عن نقلها إلي فاعليات البطولة بين قنوات مشفرة وقنوات مفتوحة مثل قنوات بي ان سبورت أسياk والتي سوف تكون مفتوحة فقط إلي جماهير الكرة في أسيا ، وقنوات اس اس سي الرياضية السعودية المشفرة، وقناة الرابعة العراقية ومجموعة قنوات أرضية مختلفة تتاح فقط إلي أصحاب الأرض التي تبث منها القناة إشارتها>

تردد قناة الرابعة الرياضية

حققت قناة الرابعة الرياضية المفتوحة العراقية على شهرة واسعة بعد نقلها إلي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز ، وأعلنت القناة أنها سوف تنقل مباريات كاس أمم أسيا على إشارتها الجديدة على النايل سات: