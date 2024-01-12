موعد مباراة سوريا واوزباكستان سيجنال تردد الرابعة العراقية

إلى كل محبي الساحرة المستديرة في كل مكان في الوطن العربي حيث أننا اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري على موعد كبير مع افتتاح بطولة الأمم الأسيوية التي ينتظرها الكثير من العرب، وبعدها بيوم تكون أيضاً كأس الأمم الأفريقية حيث تكون بطولة اسيا وأفريقيا في ان واحد، ولكننا اليوم الجمعة نشهد افتتاح بطولة اسيا أولاً بالمباراة التي تجمع بين المنتخب القطري، وكذلك المنتخب اللبناني، ويليها المباراة الهامة التي ينتظرها الجميع يوم السبت الثالث عشر من الشهر ذاته شهر يناير مباراة سوريا واوزبكستان حيث أننا نرصد لكم التفاصيل الكاملة حول افتتاح مباريات المنتخب السوري في أمم أسيا.

موعد مباراة سوريا واوزباكستان

أولى مباريات المنتخب السوري تكون في الغد السبت الموافق الثالث عشر من شهر يناير الجاري، في مرحلة المجموعات حيث يلتقي المنتخب السوري المنتخب الأوزباكستاني في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية سوريا، حيث أننا من المنتخب أن نتابع المنتخب السوري الذي في الفترة الأخيرة أصبح يقدم كرة قدم متميزة، ويتمنى العديد من الشعب السوري أن يقوم المنتخب بتقديم مستويات مميزة في تلك البطولة بطولة أسيا لعام 2024.

ونتابع معكم أيضاً المنتخبات العربية كلها حيث يشهد يوم الإثنين لقاء هام جداً بين المنتخب العراقي والمنتخب الأندونيسي في افتتاح دور المجموعات أيضاً، وتنقل المباريات على قناة الرابعة العراقية عبر تردد 11334 بمعدل ترميز 27500، بالإضافة إلى شبكة قنوات ssc المالكة لمباريات كأس اسيا للعام الجاري، مع خالص تمنياتنا متابعة ممتعة للجميع.