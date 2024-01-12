تابع حفل افتتاح كأس آسيا 2024 عبر ضبط تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة والإخبارية على جهاز الاستقبال لديك

يرغب الآلاف من عشاق كرة القدم في الوطن العربي في متابعة بث قناة beIN SPORTS القطرية المفتوحة والإخبارية، التي ستقوم بنقل حفل افتتاح كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر على ملعب لوسيل، وهو الملعب الذي سبق أن استضاف المباراة النهائية في كأس العالم 2022، ومن المقرر أن تقدم قنوات beIN SPORTS تغطية حصرية لحفل افتتاح بطولة كأس آسيا اليوم، لذا سنقدم لكم تردد قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة على قمر نايل سات وقمر عرب سات.

تردد القناة الإخبارية لشبكة beIN SPORTS على نايل سات

لمتابعة القناة الإخبارية على شبكة beIN SPORTS يرجى ضبط التردد على القمر الصناعي نايل سات، حسب التفاصيل التالية:

تردد القناة: 12264

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

استقطاب القناة: أفقي.

والقناة الإخبارية هذه تتميز بعرضها لشريط عاجل لأهم الأنباء المتعلقة بالبطولات الرياضية، مع نشرة أخبار محدثة تذاع بأوقات متكررة على مدار النهار، يتخللها مقابلات صحفية مع المدربين واللاعبين بعد المباريات المهمة.

تردد قناة beIN SPORTS المفتوحة على عربسات

لمن يرغب، يمكن مشاهدة قناة beIN SPORTS على قمر عرب سات وفق التردد التالي:

القمر الاصطناعي: عرب سات

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترددات القناة المفتوحة لشبكة beIN SPORTS على نايل سات

بالنسبة إلى القناة المفتوحة التابعة لـ beIN SPORTS، إليك تفاصيل تردداتها على القمر الصناعي نايل سات:

التردد الأول

التردد: 12264

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

التردد الثاني

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

استقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد الثالث