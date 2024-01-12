احتمال هطول الأمطار وتشكل الضباب في معظم المناطق.. تعرف على حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس المتوقع ليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، حيث يشهد الشمال الشرقي والقصيم انخفاضاً في درجات الحرارة، ويتواصل هذا الانخفاض في منطقة حائل، بينما يظل الطقس مستقراً في العديد من مناطق المملكة، مع احتمالية طفيفة لهطول أمطار على السواحل الجنوبية لجازان وعسير والباحة، قد يتشكل الضباب في بعض المناطق وعلى سواحل المنطقة الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

توقعات درجات الحرارة والظواهر الجوية حسب المدن في المملكة

فيما يتعلق بدرجات الحرارة والظواهر الجوية في بعض المدن السعودية، فهناك تنوع في الأحوال الجوية في مختلف المدن ولكن يسود الطابع الشتوي على مناخ المملكة اليوم الجمعة، حيث يسود طقس غائم جزئي في بريدة وحائل، وهناك أمطار مصحوبة بضباب في الباحة وجازان، وفي أبها، تتساقط أمطار خفيفة، حيث تسجل درجة حرارة عظمى تبلغ 20 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 6 درجات مئوية، أما في نجران، يسود طقس صحو مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 25 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تبلغ 7 درجات مئوية.

وستشهد مكة درجة حرارة عظمى تبلغ 30 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تصل إلى 20 درجة مئوية، ويسود طقس صحو، أما في المدينة المنورة، ستتراوح درجات الحرارة بين 24 درجة مئوية كحد أقصى و14 درجة مئوية كحد أدنى، ويكون الجو صحواً، بينما في الرياض، فيشهد الطقس درجة حرارة عظمى قدرها 26 درجة مئوية ودرجة حرارة صغرى تبلغ 12 درجة مئوية، وتظهر عوالق في الجو.

أما في جدة، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية، في حين تكون درجة الحرارة الصغرى 21 درجة مئوية، ويتوقع طقس صحو، بينما في الدمام، فيشهد الطقس درجة حرارة تتراوح بين 27 درجة مئوية كحد أقصى و14 درجة مئوية كحد أدنى، ويكون الجو غائماً جزئياً مع وجود عوالق.

توقعات حالة الرياح والموج في البحر الأحمر ليوم الجمعة 12 يناير

تتجه الرياح السطحية من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والوسطى، وتتحول إلى اتجاه جنوبي إلى جنوبي غربي ثم تتجه إلى الغرب بسرعة مماثلة على الأجزاء الجنوبية، وتصل إلى 45 كم/ساعة على مضيق باب المندب

يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف في اتجاه مضيق باب المندب

يذكر أنه ستكون حالة البحر الأحمر اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 خفيفة إلى متوسطة الموج، وتصل إلى مائج في اتجاه مضيق باب المندب.

توقعات حالة الرياح والموج في بحر الخليج العربي ليوم الجمعة 12 يناير

تتجه الرياح السطحية من الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتحول تدريجياً إلى الاتجاه الغربي ثم الشمال الغربي، بسرعة تتراوح بين 18-38 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية

يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الأجزاء الشمالية، ومن نصف متر إلى متر على الأجزاء الجنوبية

يذكر أنه ستكون حالة البحر في الخليج اليوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024 خفيفة إلى متوسطة الموج على الأجزاء الشمالية، وخفيف الموج على الأجزاء الجنوبية.