500000 دينار جزائري من Fnpos.. إليك خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق للقبول في المنحة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر عن إطلاق الدورة الأولى لاستقبال طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد، والتي تمنح من قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ضمن برنامج السكن الريفي، وفي هذا المقال سنتناول خطوات عملية التسجيل والشروط الضرورية للتقديم.

تبلغ قيمة إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في برنامج السكن الريفي 500,000 دينار جزائري، تقدم هذه الإعانة كإضافة تكميلية لإعانة الدولة المقدمة من قبل البنك الوطني للإسكان.

شرح طريقة التسجيل في منحة Fnpos خطوة بخطوة

يمكن للراغبين في الاستفادة من منحة Fnpos التسجيل إلكترونياً عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية، حيث يمكن تنفيذ عملية التسجيل وفقاً للخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي إدخال المعلومات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتشمل (تحديد تاريخ الميلاد، التحديد إذا كنت مقترضاً أم لا، إدخال رقم الضمان الاجتماعي) قم بالضغط على “أنا لست روبوت” أكمل إدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة أدخل معلومات الزوج أو الزوجة بدقة قم بملء استمارة الطلب قم بتأكيد البيانات المدخلة بعد مراجعتها

من الجدير بالذكر أن وزارة العمل أوضحت أن فترة التقديم للدورة الأولى تمتد حتى الأربعاء 31 يناير 2024.

ما هي شروط الاستحقاق للحصول على منحة Fnpos؟

يجب على طالب الإعانة أن يكون عاملاً أجيراً أو متقاعداً مسجلاً في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

يجب ألا يكون قد استفاد من أي عقار ذو استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء ذات ملكية كاملة

يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة المتقدمة للحصول على الإعانة سقفاً محدداً للأجور، والذي يعادل 6 أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون

يجب أن يكون السكن المكتسب ضمن برامج الإسكان الاجتماعي التساهمية

لا يجوز للشخص أن يكون قد استفاد من أي خدمة سابقة من خدمات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، سواء كانت للسكن أو الإعانة أو القرض

يجب أن يكون قرار الاستفادة من إعانة الدولة الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للسكن مؤرخاً بعد تاريخ 1 يناير 2016

يجب أن يكون المتقدم عاملاً أجيراً في وضعية نشاط أو متقاعداً ومشتركاً في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية

يجب أن تكون مدة الانتساب للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكثر من ثلاث سنوات

كما تم ذكر أنه في حال الإخلال بأي من هذه الشروط سيحرم المتقدم من الحصول على المنحة.