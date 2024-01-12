منحة بكالوريوس شاملة المصاريف مع راتب شهري.. إليك متطلبات القبول في منحة جامعة الملك سعود 2024 والوثائق المطلوبة

جامعة الملك سعود هي واحدة من بين أفضل الجامعات على مستوى العالم العربي، إذ تعتبر الجامعة الرائدة في المملكة العربية السعودية وتقع في مدينة الرياض، وبدورها تعد منحة جامعة الملك سعود واحدة من أهم المنح التي يتم تمويلها بالكامل للطلاب غير السعوديين في المملكة العربية السعودية، ويمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه المنحة أن يحققوا درجة البكالوريوس، وإليكم التفاصيل.

متطلبات القبول في منحة جامعة الملك سعود 2024

شروط القبول في منحة الملك سعود 2024 للطلاب غير السعوديين تتطلب الامتثال لعدة متطلبات، منها:

حاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها

تقدير عام في الثانوية العامة لا يقل عن جيد جداً

عدم حصول المتقدم على برنامج مشابه آخر داخل مؤسسات المملكة العربية السعودية

اجتياز الفحص الطبي

عدم تجاوز عمر المتقدم للمنحة 25 سنة، وأن يكون عمره لا يقل عن 17 عاماً

بالنسبة للمتقدمات الإناث، يتطلب وجود إقامة لأحد أفراد الأسرة المقربين داخل المملكة العربية السعودية

عدم فصل المتقدم من إحدى مؤسسات التعليم بالمملكة

يرجى ملاحظة أن عدم استيفاء المتقدم لأي شرط من الشروط السابق ذكرها سيجعله غير مؤهل للقبول في المنحة.

ما هي الوثائق لمطلوب تقديمها؟

الوثائق المطلوبة للحصول على منحة جامعة الملك سعود لعام 2024 تشمل تقديم الوثائق التالية خلال عملية التسجيل الإلكتروني:

صورة ملونة وأصلية للشهادة الثانوية العامة صور ملونة لكشوف درجات المرحلة الثانوية للصفوف الأول والثاني والثالث يجب أن تكون الوثائق مصدقة وموثقة من قبل الجهات التالية: وزارة التربية والتعليم في البلد الذي صدرت منه الشهادة الثانوية وزارة الخارجية في البلد الذي صدرت منه شهادة الثانوية يجب ألا يكون هناك أي تعديل أو كشط في البيانات في الوثائق المُقدمة للمعادلة، ويجب أن يكون اسم صاحب الوثائق مطابقاً لاسمه في الوثائق الدراسية السابقة وجواز السفر جواز سفر دولي رسائل توصية

يرجى ملاحظة أن عدم إرسال أي مستند من المستندات السابق ذكرها سيجعل المتقدم غير مؤهل للقبول في المنحة.

خطوات التسجيل في المنحة

يتعين اتباع عدة إجراءات وخطوات للحصول على المنحة، وتتمثل هذه الخطوات في:

عليك الانتقال إلى موقع جامعة الملك سعود أولاً اختيار تبويب التسجيل الجديد تسجيل الدخول إلى استمارة التقديم، ثم ملء جميع البيانات بعناية إسناد البيانات المطلوبة، والتي تتضمن “صورة الشهادة، صورة الهوية الشخصية، صورة المؤهل العلمي، صورة شهادة الميلاد، صورة السجل الأكاديمي، شهادة حسن السير والسلوك، وصورة هوية المحرم للفتيات” التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على تسليم الاستمارة

بعد إعلان نتائج القبول بالمنحة ونشر أسماء الفائزين، قم بتحميل نموذج المعلومات الشخصية من الموقع وقم بإسنادها أثناء تعبئة النموذج الإلكتروني أثناء مرحلة التقديم، حيث يطلب ذلك من الجهة المعنية لاستقبال الطلاب المقبولين بالمنحة.