موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 وحقيقة زيادة المعاشات الشهر المقبل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة وذلك بسبب غلاء الأسعار ،ويبلغ عدد المستفيدين من المعاشات حوالي 11 مليون مواطن مصري، وكانت الهيئة القومية للتأمينات أعلنت عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 والذي سوف نستعرضه معكم خلال السطور التالية….

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

حيث يسعى عدد كبير من المواطنين التعرف على موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 في شتى محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم البدء في صرف معاشات شهر فبراير 2024 في الموافق الخميس 1 فبراير 2024 على أن يستمر الصرف لمدة 6 أيام.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024 والذي جاء كالتالي:

المعاشات الأقل من 1000 جنيه يتم صرفها يوم 1 و 2 فبراير.

المعاشات الأقل من 2000 جنيه يتم صرفها يومي 3 و4 فبراير .

أما المعاشات الأكثر من 3000 جنيه يتم صرفها يومي 5 و 6 فبراير 2024.

ما هي أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2024

حيث تتيح الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية صرف المعاشات للمواطنين من خلال عدة أماكن تيسيراً على المواطنين وكبار السن وهي:

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

منافذ شركة فوري.

ماكينات الـ ATM .

كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال المحافظ الالكترونية للهواتف المحمولة.

حقيقة زيادة معاشات شهر فبراير 2024

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية أعلنت عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024 ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 خلال شهر يناير الجاري، وزيادة الحد الأقصى للمعاشات ليصبح 10 ’آلاف جنيه بدلاً من 8720 جنيه، هذا بالإضافة إلى زيادة الأجر التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليصل إلى 12600 جنيه، بدلاً من 10900 جنيه.