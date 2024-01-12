فرصة لدراسة البكلوريوس والماجستير والدوكتوراه في تركيا مجاناً.. إليك تفاصيل منحة الحكومة التركية لعام 2024

منحة الحكومة التركية تعتبر واحدة من أبرز الفرص الدولية للطلاب الأجانب الذين يسعون للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في مختلف التخصصات الأكاديمية، تقدم هذه المنحة فرصة فريدة للدراسة في تركيا بتمويل كامل.

تهدف المنحة التركية إلى إثراء الطلاب من النواحي الثقافية والاجتماعية خلال فترة إقامتهم وتحقيقهم للدراسة الجامعية في تركيا، بالإضافة إلى ذلك، تشمل المنحة العديد من المزايا الأساسية للطلاب، مثل التأمين الصحي والإقامة، فضلاً عن تغطية تكاليف الدراسة خلال مدة فترة التعليم، وسنقوم الآن بذكر مزيد من التفاصيل حول هذه المنحة.

ما هي الفئات المرغوبة في هذه المنحة؟

للتقديم على منحة الحكومة التركية لعام 2024، يتعين على المتقدمين أن يكونوا من إحدى الفئات التالية الموضحة في النقاط.

من أي دولة حول العالم

الخريجين أو الطلاب الذين سيتخرجون في أغسطس، أي قبل بداية العام الدراسي الجديد

الباحثين أو الأكاديميين

يرجى ملاحظة أنه المواطنون الأتراك الذين فقدوا جنسيتهم التركية، والأفراد المسجلين في برامج جامعية تركية بنفس الدرجة الأكاديمية التي يتطلعون للتقديم إليها لا يمكنهم التقدم إلى هذه المنحة، كما أن هناك شروط متعلقة بالمعدل الجامعي أو الدراسي، حيث معدل القبول في منحة الحكومة التركية هو يجب ألا يقل عن الحدود التالية.

لدرجة البكالوريوس: يجب الحصول على معدل لا يقل عن 70%

للدراسات العليا: يجب الحصول على معدل لا يقل عن 75%

بالنسبة للمرشحين لبرامج العلوم الصحية مثل الصيدلة والطب وطب الأسنان: يجب الحصول على معدل لا يقل عن 90%

يرجى الانتباه إلى أن أي معدل جامعي أو مدرسي أقل من الحدود المنصوص عليها في الأعلى هو مرفوض.

ما هي الوثائق المطلوبة للتقدم إلى منحة الحكومة التركية 2024؟

يمكن تقديم طلب للحصول على منحة الحكومة التركية المجانية عبر الإنترنت، ويتعين تحميل الوثائق التالية عبر نظام تركيا للمنح الدراسية الإلكتروني (TBBS):

بطاقة هوية أو جواز سفر المتقدم

خطاب النية

رسائل التوصية

صورة جديدة للمتقدم، أو التقاطها خلال العام الماضي بحد أقصى

نتائج موثقة للاختبارات الوطنية (إن وجدت)

دبلوم أو شهادة تخرج مؤقتة

نتائج اختبارات دولية مثل “غري” و”سات” (إذا طلبت الجامعة أو البرنامج)

نتائج اختبارات اللغة الدولية مثل TOEFL وDELF (إذا طلبت الجامعة أو البرنامج)

في حالة التقديم للدكتوراه: اقتراح لموضوع البحث بالإضافة إلى مثال مكتوب للبحث السابق

يذكر منحة الحكومة التركية لعام 2024 لا تشترط شهادة TOEFL أو IELTS عند التقديم، ويمكن تقديم الطلب بشكل مجاني عبر الموقع الإلكتروني.